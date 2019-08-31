7萬公款遺失遭侵占 警追月餘無下文

2019-08-31 17:44

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名林姓男子日前在三重三和路4段上遺失裝有7萬元公款及工作電腦的隨身包，調閱監視器後發現是遭到一名騎YouBike的年輕男子撿走，林男報案提告侵佔，但警方追蹤月餘仍未逮到犯嫌，林男只能自己調查，最後發現涉案男子回到三重228公園附近，林男只能將監視器畫面上傳臉書社團，拜託三重居民幫忙找回包包。

據查證，上月30日晚間7時許，林男騎車時將隨身包擺放在腳踏墊處，疑似在騎車時不慎掉落在路邊，林男察覺後趕緊回頭查找，隨身包卻已不見蹤影，著急的林男趕緊報案求救，並自行向附近的店家調閱監視器，發現被一名身穿黑色上衣、七分牛仔褲的男子撿走。

監視器畫面顯示，涉嫌侵占遺失物的男子當時牽著YouBike經過，發現掉落的隨身包後將他撿起，一度在附近尋找失主，但最後卻侵佔隨身包，騎車往反方向離去。

林男將監視器提供給警方調查，卻沒有下文，只好持續調閱監視器，發現犯嫌最後騎到三重228公園，昨日上午，林男將監視器畫面上傳臉書社團我是三重人，說明事情經過，並表示若侵佔男子將包包歸還便不會追究，同時拜託三重居民幫他找回失物。

警方表示，全案依規定受理，並向YouBike公司調閱騎車人的身份資料，目前仍在釐清犯嫌身份，朝侵占遺失物罪嫌偵辦。

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