徐國勇妻子抓蛇到消防隊遭拒收 消防隊員違反程序被調查

2019-08-30 15:53

〔記者陳薏云、黃欣柏／新北報導〕內政部長徐國勇遭媒體爆料其妻26日晚間抓到野生紅斑蛇，將蛇交給新店安康分隊時遭到值班隊員拒收，徐國勇後來跑到分隊了解情形卻因此遭到基層質疑耍官威。徐國勇透過秘書回應「我全程沒下車，怎麼耍官威？」據新北市消防局表示，該名同仁確實處理程序有疏失，將會依規定調查。

據爆料指出，徐國勇的妻子26日晚間8時許，將一隻小型紅斑蛇裝在塑膠罐裡，由徐國勇開車載她到新北市消防局第四大隊安康分隊，想請消防員代為處理轉交，值班的吳姓消防員表示，「業務已回歸動保處」，並請徐妻自行聯繫動保處，拒收徐妻帶來的蛇。

徐妻返回車上告知徐國勇，並請值班人員通知分隊幹部，幹部到場後表示，確實違反處理程序，並將蛇收下，並通報勤務指揮中心以及動保處做後續處置。

有消防員為吳姓同仁抱不平，認為局本部被徐國勇施壓，因此懲處賠罪了事，但新北市消防局表示，當時徐國勇並未下車，此為民服務案直到受理完畢，值班小隊長才發現車上坐的是徐國勇。

對此新北市消防局表示，先前就已行文給各分隊，表示若有民眾委託安置動物時，值班人員應受理並請民眾填寫切結書，隨後接手動物並通知動保處，待動保處進行後續追蹤管理。

消防局表示，吳員為當時值班人員，未依程序受理協助民眾，已經違反規定，另吳員也有其餘表現問題待討論，近期會將相關資料送至督察室進行討論，並加強外勤單位教育訓練。

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