自稱「鄭文燦乾爹」牽線助行賄 前桃市府市政顧問判刑6月

2019-08-28 17:43

〔記者楊國文／台北報導〕76歲桃園市政府前市政顧問鄭義雄，謊稱是「桃園市長鄭文燦乾爹」，被控替違章工廠業者周榮煥牽線行賄桃園市經發局副局長王允宸10萬元，包庇違章工廠問題，一審時王辯稱，發現茶葉裡有現金，原本要退還，但因鄭是「市長乾爹」，怕得罪鄭而收下，但無對價等賄賂不法，但高等法院審理時已認罪，並繳回犯罪所得，今依貪污治罪條例的「不違背職務收賄罪」判王2年4月，鄭、周均依行賄罪各6月徒刑、褫奪公權1年，可上訴。

判決指出，高亨公司為建築鋼筋加工製造廠商，2013年9月間在桃園市平鎮區農地闢建違章工廠，2年後被桃園市政府聯合查報小組查獲未有工廠登記，依法要求停工並開罰，之後高亨公司負責人周榮煥委託代辦業者處理卻遲未獲准，擔心工廠被拆除找上鄭義雄，鄭謊稱己是「市長乾爹」，允諾協助處理，並收取周給的5萬元費用。

2015年7月23日中午，鄭義雄、周男邀請王允宸到市府附近某熱炒店餐敘，席間直接告知「目的」，結束後，周男將裝有10萬元現金的茶葉，交給鄭代為轉交給王，事後鄭還打電話提醒王「茶葉要放好，這樣聽懂喔」；後因工廠又被開罰，鄭、周多次找王抱怨、質問，高亨公司申請案最後仍被駁回。全案經政風單位調查後向檢方提報，全案爆發。

王允宸開庭時曾說，下班後發現茶葉裡有現金，一開始想要退還，但因鄭義雄是「市長乾爹」，怕被誤會不給面子、不幫忙處理，後來就是「一念之貪，拖了幾天就麻痺了」，後來有拿這筆錢去繳帳單費用，堅稱沒有收受賄賂及對價關係。

一審不採信，判王4年2月徒刑，另考量鄭、周均認罪，都判6月徒刑。上訴後，高院認定王犯後有悔意，屬一時疏忽而收下賄款，依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，今改判2年4月，鄭、周仍各判6月徒刑，得易科罰金18萬元。

案發後，鄭義雄被拔除市政顧問一職，王則被免職。

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