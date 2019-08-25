33年桃市美術協會員聯展 鄭文燦：全力支持文化建設

2019-08-25 13:26

［記者陳恩惠／桃園報導］成立33年「桃園市美術協會」自本即日在市府文化局大廳至二、三樓畫廊舉辦會員聯展，一連展出12天，200餘名會員各自展出作品，市長鄭文燦今天出席「2019桃園美術協會員聯展開幕茶會」時表示，一個城市的文化指標相當重要，不論是透過創作或欣賞文化，都希望文化可以平權，感謝藝術家致力為桃園增添文化靈魂，進而拉近創作者與市民欣賞者的距離，對此，市府將持續增加桃園的文化活動與設施，讓桃園文化力指標持續提升。

鄭市長指出，市府自升格以來積極推動桃園硬體文化建設，不少文化地標將陸續完成，包括今年底開幕的「橫山書法藝術館」，將成為具有質感的展場；融合山丘地景設計的「桃園市立美術館」，也引起日本建築界的討論，目前八德廣豐新天地內建置「兒童美術館」，推廣兒童美術教育；另，原有中路地區的「土地改革陳列館」，如有機會也希望從歷史建築打造成「中路美術館」，展現桃園的文化魅力。

鄭市長指出，除了文化硬體建設，市府也積極保留眷村文化，例如中壢「馬祖新村」打造成文創影視基地；龜山「憲光二村」作為移民故事館；大溪「太武新村」作為823砲戰紀念館，未來也希望能有更多的藝術家交流空間，讓藝術達到共享的目標，累積桃園文化的軟實力，未來市府將致力推廣藝術，讓文化成為桃園重要的發展指標。

桃市美術協會理事長傅璧玉說，除藝術創作發表，協會也參與公益活動，近年將與馬祖及國內藝術團體交流，推廣、提升桃園藝文活動，積極辦理藝術扎根推廣教育，將作品送到學校展出，讓藝術走進校園，培養學子美感經驗與欣賞藝術能力。

桃市美術協會培養無數藝術創作人才，將藝術創作活動畫，提升全民美學素養，為在地藝文扮演重要腳色，以畫會友，讓更多人認識藝術與美術協會的發展，今年會員作品呈現各類藝術家不同創作風貌，有水彩、油畫、膠彩、複合媒材、書畫等多元創作，歡迎市民朋友踴躍前往文化局參觀。

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