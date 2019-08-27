麻豆尋人高手再助母子團圓 竟應驗籤詩預言

2019-08-27 11:26

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇比對身分不明系統，協助失蹤吳女與母親團圓，而吳女母親遞一張籤詩給員警，內容預言4個月尋獲，令人稱奇。

53歲吳女今年4月間由胞弟帶往醫院回診時，一時未注意突然就不知去向，家屬在住家附近公園、超商等吳女曾去過的地方找尋，查訪鄰居是否看過吳女，但都落空。

吳孟宇今年8月17日在身分不明系統查得一筆資料，內容為高雄市社會局在同一天8月17日安置1名身分不明女子，有民眾在8月16日發現吳女在高雄市鳥松區國小公車站前睡覺，社會局獲知後聯繫機構安置。

經查詢有地緣關係高雄市失蹤人口資料，比對後無所獲，又再查詢南市失蹤人口資料，8月19日發現一筆同年4月間在南市走失的民眾符合特徵，聯繫家屬確認女子就是她走失的女兒，因深怕女子在機構待不住離開，吳員當天立即偕同家屬前往機構指認，母親一見到自己女兒時，激動詢問「妳去哪裡了，怎麼會出去這麼久」，還說，「員警您是我女兒的貴人」。

吳母對於女兒在外流浪4個月，感到相當不捨，而吳員協助家屬完成指認並護送回醫院檢查救治後，家屬突遞給員警一張求得的籤詩，故事內容與協尋過程對照後，發現從發生到尋獲女兒的時間是4個月，而且尋獲的過程也非常相似。

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