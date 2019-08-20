不是詐騙！8旬婦尋失聯老友 警花機智完成超級任務

2019-08-20 23:14

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南市區大同路經營肉包店的80歲老闆娘，近日到市警一分局莊敬派出所詢問，能否代為尋找多年不見的同年齡老友？值勤女警設法多方查詢，終於找到老闆娘口中的老友女兒，但老友女兒擔心是詐騙，警方請老闆娘再到派出所打電話給老友確認，這對失散多年的老朋友終於得以一敘昔日友情。

南市警一分局莊敬派出所女警員謝育真日前在所值班時，1名年約8旬、自稱在市區大同路經營肉包店的老闆娘上門，請求警方幫忙協尋失散多年的老友人。謝員為求慎重，先了解老闆娘尋人緣由，老婦人說，她與1名多年未見的男性友人，原先一起住在東區舊眷村精忠三村，幾年前精忠三村拆除後，雙方失去聯絡，不知老友落腳何處？希望轄區派出所幫忙尋找老友下落。

謝員再三確認老婦人僅單純想找尋多年好友，答應協助。但老婦只記得友人姓名，以及年紀與她相當，謝員透過多方面查詢，輔以細心的向老婦人確認友人其他資料，終於順利查知老友目前住處與相關訊息。

謝員立即到這位老友住處查訪，但無人應門，警方嘗試電話聯絡，幸運地與對方女兒取得聯繫、告知原委，但女兒擔心是詐騙手法，警方只好請老婦人再到莊敬所、用派出所電話與這名失散多年的老友聯繫，老婦獲悉老友身體狀況欠佳、目前無法自行走路，雙方約定將由家屬陪同再敘情誼。

事後，老婦人對謝員積極用心的服務態度及能迅速聯繫上多年失散好友，直稱波麗士大人真是「揪感心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法