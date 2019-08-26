小客車台61線惡意擋道 引網友撻伐

2019-08-26 18:36

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有網友在臉書社團發文表示，晚上行經台61線觀音段時，「遇到惡意急煞擋道又不敢下車廢物」，提醒經過駕駛注意，文章一發，惡意擋道的駕駛引起網友撻伐，多數網友支持「直接檢舉」，也有人留言直罵該小客車駕駛是「王八蛋」、「傳說中的小孬孬」。對此警方表示，尚未接獲報案，將聯繫貼文民眾提供相關佐證影片，針對自小客車違規行為製單舉發。

從網友po出全長逾1分鐘的行車記錄器影片 明顯可見，一輛自小客車原先好好的行駛在外側車道，不料過10秒後，自小客車駕駛突然閃燈，往內側車道行駛，傻眼的是，自小客車竟大剌剌停在切換車道線上。

行車記錄器畫面顯示，自小客車等到後方大貨車緩緩靠近後，才慢慢往外側車道移動，並一路以龜速行駛約10秒後，再次停在外側車道，等到後方大貨車靠近，才一路加速往前駛離，行徑相當囂張。

對此，當地大園警分局草漯派出所所長林鼎森表示，在台61線觀音段有自小客車惡意擋道一案，目前警方尚未接獲報案。

另經檢視影片中自小客車行為，林鼎森說，依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，可處6千元至2萬4千元罰鍰，警方將聯繫貼文民眾提供相關佐證影片，針對自小客車違規行為製單舉發。

自小客車惡意擋道畫面。（翻攝自職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

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