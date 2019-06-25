路霸擋人回家！ 板橋、土城重劃區大車佔據道路

2019-06-25 20:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋、土城重劃區開發如火如荼，卻有民眾反映，施作新建案的營造公司施工時，放任大型吊車、混凝土車與砂石車擋道，甚至沒有預警、通知下，超大型吊車直接佔據道路，讓民眾無法通行，加上許多重劃區鄰近老舊住宅，建案施工車輛群造成的路霸，甚至阻擋民眾回家的路，讓民眾抱怨連連，質疑新北市政府放任營造商擾民，要求警方加強取締；新北市警方接獲反映，表示將加強取締，還道於民。

民眾近來路過板橋江翠北側、永翠與土城暫緩等重劃區，不時遭施工的混凝土、砂石車車隊或是大型吊車擋路，違停的施工車隊影響民眾通行，重車頻繁輾壓路面，更造成道路破損、坑洞，導致途經的人車不適，或險些摔車，險象環生。

遭擋道的張姓男子說，這些工程車輛多位申請路權，施工車隊等待進入工地灌漿、施工前，不僅佔據整條道路，違停車隊也罔顧途經人車安全，不打方向燈就擅自切出車道，加上不少砂石車顯超載，砂石沿途掉落，質疑建商除沒申請施工路權，也讓超載貨車趴趴走，形成潛在交通隱憂。

警方說，只要接獲檢舉，就會到工地了解有無申請路權，也會要求砂石、混凝土車或擋道的吊車立即移除，避免因施工擴大民怨，警方也會不定期到重劃區或路口站崗、取締，遏止工程車隊在重劃區違停、占用道路等路霸行徑，影響民眾通行路權。

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