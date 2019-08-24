警局宣導影片「這樣拍」超爆笑 網友被圈粉衝去找演員合照

2019-08-24 16:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕為期3個月青春專案接近尾聲。基隆市警局一分局一支「反毒」宣導短片，片中結合年輕人最夯的手遊角色「梅林、黑貞德」，成功吸引年輕人注意，昨天一PO出，竟衝破10萬人次點閱，引爆話題。

這支融入反毒、反幫派、反詐欺、反色情的宣導影片，由三組巡官吳秉陽模仿知名主播盛竹如，在「藍色蜘蛛網」的經典口白開場，十分逗趣。

「故事中的小陽在人生的交叉口處不停地徘徊，究竟是命運的糾纏，金錢的誘惑，還是利益的衝突，或是另有隱情，真相到底是什麼，讓我們繼續看下去」。

接著，吳秉陽一人在反毒、反幫派、反詐欺與反色情4段劇情中，扮演年輕人最夯的手遊「命運，冠位指定」（Fate／Grand Order）中的角色「梅林、黑貞德」，成功吸引年輕人注意，迅速爆紅。

網友紛紛留言，「非常棒，很有創意啊，幹，快笑死了」、「我不行了，從頭笑到尾，真的有哏」、「影片更勝毒品，會上癮」、「最成功的警察宣導短片」

甚至有網友看完影片後，遠從台北跑來分局打卡，與吳秉陽合影留念，分局頓時成了吳與粉絲會面場所，讓規劃拍攝影片的組長許耀彬始料未及。

曾任基隆市刑大、三分局偵查隊長的許耀彬，去年4月間調升基隆市警察局第一分局第三組後，替不少失蹤人口、無名屍，找到回家的路，贏得「協尋達人」的美名。

許耀彬今年5月起接連拍攝大頭芸的三部曲（萬安演習篇、慶祝警察節篇、家庭暴力篇）等3支預防犯罪宣導影片，每支都獲得不少迴響，也捧紅了綽號大頭芸的三組警員劉侑芸。

劉侑芸在萬安演習宣導短片中，一句口白「大家找所在逼起來！」，令人十分深刻，也讓她榮獲基隆市警察局108年5月份六大獎項之「最佳行銷達人獎金」，獲頒獎金1萬元的殊榮。

許規劃、拍攝的這支「反毒」宣導短片，在無任何經費挹注下，成功抓住青年人目光，影片一PO出即創下10萬人次點閱率，引起年輕族群熱議，宣導成效更勝前3支短片，堪稱相當成功的宣導短片。

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