不滿被譏「玻璃心」 醋男持刀興師問罪反濺血

2019-08-24 12:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子今天凌晨致電江姓前女友想復合，電話中聽到有男生在旁插科打諢譏笑「玻璃心」，一時醋勁大發，夥同友人趕往興師問罪談判未果，張男持尖刀和辣椒水攻擊江女身旁兩名護花使者，結果反在混亂中疑被自己尖刀劃傷濺血，所幸送醫無大礙。

據了解，22歲江女今天凌晨與同為24歲的賴姓、林姓及梁姓等3名男性友人，在西屯區河南路上一家KTV唱歌，期間26歲張男打電話給前女友江女表達想要復合，梁男隨口說了一句「切都切了，還玻璃心」、「想談的話就過來談」，剛好被電話那頭的張男聽到。

張男不爽被譏笑頓時怒火中燒，立即電召30歲紀姓友人開車搭載前往興師問罪，雙方進而相約KTV對面的福星公園理論談判，張男一抵現場馬上質問「剛剛誰說我玻璃心」，沒想到「事主」梁男此時已醉倒在KTV包廂內不在現場，反到是賴男很有義氣的一肩扛下說「這一條我來擔」。

原本就看到前女友身旁還帶了兩名護花使者的張男，聞言更是醋勁大發，隨即衝到車內拿出一把尖刀及辣椒水，先持辣椒水噴向賴男，接著一陣混亂拉扯中，張男反疑被自己的尖刀劃傷濺血。

警方獲報立即動員優勢警力趕往約制並控制現場，除將掛彩的張男以及眼睛被辣椒水噴到張不開的賴男兩人送醫，也將現場3男1女帶回釐清，而張男及賴男經醫治後雖無大礙但互控傷害，警方訊後也將全案依社會秩序維護法移送裁處。

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