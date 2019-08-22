中正紀念堂砸蛋潑漆 2獨派青年獲不起訴

2019-08-22 14:38

〔記者黃捷／台北報導〕獨派團體「自由台灣黨」成員李嘉宇及「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋，去年7月20日至中正紀念堂大廳，朝蔣介石銅像扔紅漆彩蛋，遭警方依違反毀損古蹟罪嫌送辦。台北地檢署調查後認為，可清洗的紅漆並未破壞銅像，不符毀損古蹟要件，今處分李、陳2人不起訴。

檢警調查，李嘉宇、陳俞璋過去另涉嫌在大溪慈湖蔣介石凌寖潑漆，當天下午2點20分將在桃園地院出庭，卻在早上9點半先到中正紀念堂，在銅像前舉布條後扔擲裝有紅色顏料的雞蛋，隨後又在紀念堂外的階梯、浮雕上潑漆，當場被警方逮捕。

2人承認潑漆行為，但供稱是想表達「去除威權，創建台灣共和」的政治理念，沒有毀損古蹟犯意。警方訊後依「文化資產保存法」毀損古蹟罪送辦。

由於紅漆事後已被主管機關清洗乾淨，銅像、浮雕未達毀損程度，也無證據證明2人潑漆當下知道這些設施被列為文化資產，檢察官遂認定罪嫌不足，處分2人不起訴。

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