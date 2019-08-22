抗癌多年不幸撒手 南勇警身後拮据 警、民發動勸募

2019-08-22 08:21

〔記者王俊忠／台南報導〕從警32年多的台南市警五分局偵查隊小隊長方俊欽，曾當選2011年模範警察，和刑事局共同偵破詐騙集團與槍砲等案，1次獲記兩大功，勇於任事，深受同仁肯定。方員近日因纏身多年的癌症過世，親友都很不捨。因為耗盡積蓄治病，家計陷困境，市警局啟動「警心行動」協助募款，延續他為人子與人夫責任、照顧身後留下無業遺孀與父母。

方俊欽從警察學校警員班第118期畢業後，先派任高雄市警局服務，他為盡孝道，1992年請調回南市擔任警員，因為對刑事工作充滿興趣與熱忱，報考偵查員、如願當上刑警，平時不斷自我精進、屢破大案，2014年升任刑事小隊長。

市警五分局表示，方員當選第47屆模範警察，曾與刑事局共同偵破詐騙集團獲1次記兩大功，偵破詐欺集團案、電信網路詐欺案、違法槍砲案，各獲記1大功；曾獲頒2等2級等多項警察獎章，深受同仁與長官肯定。

不料，方俊欽因多年前罹患淋巴癌，2018年4月轉移為食道癌，治療1年多，無奈藥石罔效、不幸於8月中旬病逝，得年53歲，8月25日上午9點50分將在台南市立殯葬所景行廳舉行告別式，請認識他的親朋好友送他最後一程。

包括警政署副署長黃宗仁、南市警局長周幼偉、南市巡守大隊長宋俊明等都親自探視關懷方員遺屬；南市警五分局長陳錦文也率員協助治喪事宜。

警方表示，方員多年來為對抗病魔耗盡積蓄，其妻為籌措醫藥費，將僅有棲身的平房變賣，遺憾方仍壯年驟逝，身後留下無業遺孀與年邁雙親，家中頓失經濟支柱，五分局為協助家屬度過難關，啟動警心行動，請大家幫俊欽為其家計盡最後一份心力，善款或奠儀可與各分局人事室聯繫或逕行匯入遺眷帳戶，聯絡人市警五分局人事室巡佐王豐源、電話06-2598667；郵局：台南友愛街郵局（700）

局帳號：0031144 0429626、戶名：楊欣。

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