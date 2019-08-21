年輕女警過目不忘 幫無名男屍找到回家的路

2019-08-21 20:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕八年級年輕女警管區王千宜好眼力，僅憑一面之緣，曾與獨居男子打過招呼，協助昏倒超商送醫不治的男子，找到親人善後，幫死者找到回家的路，家屬悲痛之餘，頻向管區女警道謝。

鹽埕警分局今表示，七賢路派出所日前獲報，指有男子昏倒在超商內，請求救護，巡邏員警到場後發現一中年男子仰躺地上，救護人員查看情況不樂觀，似乎已無呼吸心跳，仍緊急送大同醫院急救，不幸仍告不治。

警方發現死者身上並無任何證件，或可以辨識身分的資料，店員表示男子偶爾會到超商買早餐，但是並不知道其住居處，他步行到超商購物，突然昏倒在地仰躺，因無法在車籍資料尋找任何蛛絲馬跡，警方只好查訪住在附近的居民。

醫院通報警方男子已死亡，需要查證其真實身分，並聯絡家屬善後，警方愁無該男子身分，一邊往無名屍的方向偵辦，一邊持續調閱附近監視器，發現男子步行至超商的身影，恰好新樂里管區女警王千宜經過電腦前，看到該男照片覺得眼熟，疑似是前幾個月查訪轄區獨居老人打過招呼的居民。

女警立即前往該名男子住處，確認其身分，再經隔壁鄰居協助聯絡死者父親到院處理後事，死者父親到所表示，兒子有先天性心臟疾病，平時就會告知兒子出門要隨身攜帶健保卡，但今天卻沒有帶出門，好險警方執勤時有印象，要不然兒子就會變成無名屍了。

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