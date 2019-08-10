無名屍海飄近百公里 2地警靠10年前制服查出身分

2019-08-10 17:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮外埔海邊沙灘上，今（10）天早上7點多，民眾發現一名無名男屍，經警方研判死者應由外海沖上岸，身上沒有任何證件，僅穿著1件繡有「線西」字樣的學校制服，因彰化縣有線西鄉，在苗栗縣竹南警分局及彰化縣和美警分局兩地警方合作下，順利找到家屬。

竹南警分局於今天上午7點30分許，接獲報案在後龍鎮外埔漁港北邊3公里處海灘上，有1名男性明顯死亡。警方到場，研判死者年約50、60歲，身高約170公分左右，死者身體泡水腫脹，身上沒有明顯外傷，死因尚待檢察官相驗後確認。

因死者全身衣物均遭海浪沖走，身上沒有身分證件，僅著1件繡有「線西」字樣的學校制服，因彰化縣有線西鄉，遂請彰化縣和美警分局協尋。

和美警分局長金秋華，為苗栗縣竹南鎮人，積極協助，除一方面透過制服上的學號，找到制服原主人，但制服原主人表示是10年前的制服，他早已畢業，且將制服捐出回收。

另一方面，和美警分局再比對出線西鄉有1名失蹤了3個月的55歲黃姓男子，與死者特徵相符，經聯繫黃男的胞兄前往指認，是失蹤的弟弟。死者身分幾乎可以確定，但警方為求慎重，仍將進行DNA鑑定後確認。

竹南警分局長張文川表示，本件案件尋人難度極高，幸虧該制服主人當時心存善念將舊衣物回收利用，讓穿著二手衣的黃男在海飄近百公里後，仍能順利查知身分，也感謝和美警分局的協助。

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