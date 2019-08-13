人美就有特權？九頭身正妹女警被檢舉違規調內勤...

2019-08-13 13:30

豐原分局澄清︰協助處理新聞輿情未調內勤

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局警員廖于嬅遭檢舉服務未滿1年即違規轉調內勤單位；豐原分局澄清指出，廖于嬅於7月底調警備隊，仍要執勤及備勤，只是白天有6小時支援秘書室協助處理新聞輿情，並未調內勤。

廖于嬅因身高171公分，長相甜美，被喻為警界九頭身美女，還曾上過新聞版面，原本在豐東派出所服務，今年7月調任豐原分局警備隊服務。不料，才上任沒幾天就遭檢舉，服務未滿1年卻可調內勤，朝九晚五，背景不單純。

豐原分局表示，內政部於今年6月訂定「即時新聞澄清新制運作原則」及因應年底總統大選假訊息蒐報及澄清，因豐原分局目前僅有一名新聞承辦人員，遇突發、臨時事件，恐難即時應處，因此規劃由各外勤單位遴選適當人員，作為輿情處理短期種子培訓，以充實分局新聞輿情處理人才庫。

豐原分局指出，種子人員培訓計畫試辦中，初步規劃每期10天，配合分局內勤上班時間，每日編排6小時至秘書室實務訓練、4小時輪服外勤，廖于嬅因具有影片剪接等專長，之前即協助分局處理臉書等事務，因此被列為第1梯次培訓人員，自7月29日起至8月12日訓練期滿，回勤務單位正常輪服勤務，遇重要或緊急新聞事件時，再個案支援協助處理輿情。

豐原分局強調，這項培訓計劃並非針對廖于嬅個人，分局將再陸續規劃調訓各外勤單位適當人員，以作為分局新聞輿情處理種子人員，提升分局輿情應處能量。

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