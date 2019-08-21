性侵裸拍I罩杯網紅 「色」影師判入獄今再判賠50萬

2019-08-21 20:11

〔記者楊國文／台北報導〕29歲莊姓業餘攝影師，3年前透過約拍臉書網站，與有I罩杯好身材的人氣網紅女模小倩（化名）談定，以18000元拍全裸性感照，竟在摩鐵時性侵一絲不掛的小倩，還逼她繼續拍5分鐘的裸照，並嗆「專業一點」，小倩脫身後以LINE斥責，莊男惟恐她提告，一再道歉，到了法庭卻辯稱「兩情相悅」，遭她斥責「說謊」、「做愛這件事是互相喜歡才做的」，最高法院日前依強制性交罪判莊4年徒刑定讞，民事部份，高院今上午判莊賠償小倩50萬元確定。

現年26歲的小倩有I罩杯好身材、且長相標緻，是知名網紅，事發前其臉書有1萬6千多名粉絲。

判決指出，2016年10月9日，莊男先給付18000元後，兩人相約摩鐵見面，莊男要求小倩先到浴室泡澡放鬆，小倩誤以為要在浴室拍照，便脫去衣服泡澡；莊男尾隨進入藉口按摩摸肩被拒，才離開浴室。

不料，小倩泡完澡，一絲不掛裹著浴巾進入房間，以為要拍照時，莊男竟強拉她上床強行性侵，結束後，還厚顏要求繼續拍照，要她看鏡頭、擺性感姿勢、比情及變換動作；小倩不情願直瞪莊男，莊男卻口氣兇狠地嗆說「我找妳是來拍照的、專業一點」。

案發後，小倩不甘受辱，傳LINE怒斥莊男「我從來沒有被這樣被強迫過、看到床就覺得恐怖」等話，且她因此情緒不穩，每天失眠、做惡夢，男友得知後報案，莊男辯稱都是「你情我願」。

高院審理認為，小倩指述前後一致，且她在案發後一年作證時，仍有哭泣、情緒激動等反應，加上莊男曾向她道歉稱「我很抱歉，我衝動了」，且面對小倩質問「不可以強迫別人跟你做愛啊」等話，莊沒反駁、澄清，可見非兩情相悅，認定莊涉強制性交犯行明確，判他4年徒刑。莊上訴後，最高法院判駁回上訴確定。

小倩提出刑事附帶民事賠償，求償200萬元，高院審酌小倩因遭性侵，患有創傷後壓力症候群，身心受重大痛苦，今判莊應賠償50萬元確定。

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