雲林女迷路誤闖新中橫 鬼月深夜求救嚇壞人

2019-08-20 20:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕雲林縣林姓女子19日下午與公公在二崙鄉忙完農事，不料返家途中在岔路跟丟，一路迷迷糊糊騎機車進到南投縣信義鄉新中橫125K山區，晚間機車又故障，向路過車輛求援，卻因時值農曆鬼月，嚇得沒人敢停車，所幸警方獲報到場協助，將被雨淋濕、全身發抖的林女帶回派出所，聯絡遠在百公里外的丈夫趕來接人，結束這場山區驚魂。

信義警方說，林女當天照常與公公到二崙農地工作，下午回家卻在一處路口跟丟，獨自一人騎車來到南投，還一路騎進台21線新中橫公路，不料機車卻在前不著村、後不著店的125K明隧道附近故障，當時天色已晚，林女獨自一人在路邊向路過車輛招手求援。

只是適逢鬼月，不少路人在夜間9點多遇上女子在山區招手攔車，嚇得不敢停車，所幸仍有民眾趕緊報警，轄區派出所立即派員上山，但機車故障無法騎下山，只能先將全身淋濕發抖的林女帶回派出所，給予外套禦寒、泡麵果腹，才讓驚慌失措的林女子安定下來，但她面對警方詢問，卻也無法明確說出為何會從雲林跑到南投來。

警方說，當晚10點多通知林女丈夫從雲林前來接人，花了2個多小時才到南投信義，粗估路程約百公里，家人則說林女最近精神不穩定，恐是因此才不小心走錯路，一路闖進南投山區，幸好吃過泡麵，換上衣物後情況已穩定，結束山區迷途驚魂。

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