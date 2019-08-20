安親班「老司機」狼師將出獄 法院決定這樣做防再犯

2019-08-20 20:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕19年前在雲林縣開設安親班並性侵女童的男子康國書，出獄後到台中市開音樂教室，又對2名女童伸出魔爪，法院審理時，受害女童情緒激動地說，「我要他下地獄、我要他關到老，我要他關20年！」法院判處康男徒刑6年，他坐牢5年餘，預計今年10月縮短刑期出獄，不料，監獄對發現康男仍有高度再犯危險，檢方聲請強制治療，台中高分院裁定，康男出獄後要接受強制治療，直到再犯危險顯著降低為止，康男短期內無法回歸社會。

判決書指出，康國書（現年50歲）2000年間於雲林縣開設安親班，被指控性侵害或猥褻7名女童，法院判處徒刑7年8月，康男也被稱為安親班狼師，不料，他在2007年底出獄之後，跑到台中市北屯區經營音樂教室，還打廣告宣稱自己雖非音樂科班出身，卻苦練鋼琴有成，研究出簡易教學方法，只要上3節課，能讓沒彈過鋼琴的人，能彈奏流行歌曲，2011年1至2月間，康男伺機猥褻2名女童，其中一位女童下體疼痛，告訴母親而揭發惡行。

台中地院與台中高分院審理時，康男辯稱沒有強迫女童，是女童「同意」才動手，一、二審都認為缺乏證據證明康男性侵害，僅依強制猥褻罪判刑6年，並應接受強制治療，康男犯行引發社會議論，立法院於2013年修正「補習及進修教育法第9條」，明定「有性侵害、性騷擾或虐待兒童者，經判刑確定或通緝尚未結案，不能擔任補習班負責人與教師員工。

康男在2014年2月入獄服刑，預定今年10月30日縮短刑期出獄，台中監獄上月對康男進行評估，使用三種評估量表，從醫學與心理學等專業評估，都顯示康男「高再犯危險」，台中高分檢聲請施以強制治療，台中高分院裁定，康國書應於出獄後，令入相當處所施以強制治療，直到他再犯危險顯著降低為止，康男可以抗告。

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