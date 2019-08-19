假日慣竊專挑赴宴會轎車破窗行竊 一路偷到台南終落網

2019-08-19 20:05

〔記者楊金城／台南報導〕台南市學甲、將軍、北門區自今年5月至今，計發生7件停放路邊的轎車遭打破車窗竊取財物案，學甲分局今天偵破，逮到55歲黃姓慣竊，他只有在週六、週日的假日犯案，特地從台中大甲沿台61線西濱快速道路南下犯案，逃避警方追查，仍被學甲警鍥而不捨逮捕到案。

被害人放在車內的零錢、手機、筆電等物都被偷，學甲有位被害人放在車內的13萬元也不翼而飛，讓被害人氣憤。

學甲分局積極偵辦，警方分析發現犯嫌均於假日犯案，且均鎖定喜宴及廟會平安宴場合，為防制再發生，除規劃警力加強防竊外，並花了2個多月追查到黃嫌涉案。

家住台中大甲的黃嫌均於假日犯案，沿台61線西濱快速道路南下沿路尋找犯案目標，且均選擇參加喜宴、廟會平安宴的車輛停放在較為偏僻或燈光昏暗路段，持磚頭、螺絲起子破窗行竊，刻意躲避被鎖定查緝。

彰化芳苑、雲林北港、南市學甲、將軍、北門區都發生類似擊破轎車車窗竊盜財物案，黃嫌落網後被學甲警查扣被害人頭髮捲燙器才坦承犯此案，其它一概否認，相當狡猾。學甲警今依竊盜罪將全案移送檢方偵辦。

學甲警分局長洪頂力表示，民眾參加宴會或購物，應將車輛停放於有出入管制之停車場，停放於道路旁也應選擇有監視器或光線明亮處，另外貴重物品不應置放車內，以避免遭竊。

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