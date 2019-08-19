吃便當吞進活蝸牛拉肚子 業者說是「有機蝸牛」

2019-08-19 13:29

〔記者歐素美／台中報導〕邱姓男子15日中午到台中市沙鹿區中山路一家自助餐店購買便當，帶回吃到一半，覺得味道怪怪的，沒想到吃完便當中的地瓜葉，赫然發現一隻小蝸牛，嚇得再也吃不下，不僅拉肚就醫，晚餐也沒有食慾，身心受創，向自助餐業者反映，業者卻說，那是有機小蝸牛，讓他氣得憤而投訴。

邱男表示，15日中午到中山路一家自助餐店購買便當，回去食用時，有咬到硬硬的，而且覺得菜的味道怪怪的，但一時也沒想太多，只是，吃完地瓜葉時，竟在便當盒中發現1隻小蝸牛，讓他覺得很噁心，再也吃不下去，驚覺自己剛剛應該是不小心吃下小蝸牛，晚餐也完全沒有食慾。

邱男說，因為吃了不乾淨的自助餐便當，害他拉肚子就醫，隔天他打電話向自助餐業者反映，老闆娘卻說，因最近下雨，自家種的地瓜葉沒有噴灑農藥，所以才有小蝸牛，還強調小蝸牛是有機的，讓他覺得很生氣，認為業者疏忽食材的清潔，還不認錯，處理態度令人無法苟同。

李姓業者表示，其在當地開設自助餐店長達30多年，當天的地瓜葉是哥哥種植，因沒有噴灑農藥，有時難免有小昆蟲，坦承可能是清洗時，因蔬菜較多，一時疏忽未注意到，邱男打電話反映時，她也表示願意當面賠償，不知邱男為何還要投訴媒體，難道一定要業者生意做不下去？

台中市食品藥物安全處表示，自助餐因清潔不當，致菜色裡有異物，只要民眾檢舉，食安處即會加強稽查，若發現業者衛生管理等不符規定，將限期改善，若業者未改善，即依法開罰。

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