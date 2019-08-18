疑下交流道失速 聯結車撞護欄 1人受傷

2019-08-18 13:36

〔記者吳昇儒／新北報導〕台62快速道路甲線0.3公里處，今日中午一輛聯結車下交流道時，疑似失速失控，車頭撞上水泥護欄，後方的聯結車跟著緊急剎車，也撞上路旁護欄。尾隨在後方的兩輛休旅車，其中一輛疑似擔心追撞，卻失控車尾撞上護欄受損。所幸只有第一輛聯結車駕駛受到擦、挫傷。消防隊員協助就醫後，暫無大礙，詳細肇事原因待警方進一步釐清。

40多歲的聯結車駕駛一度受困在車中，所幸瑞亭消防分隊同仁迅速趕抵現場，將人救出，由救護車送往醫院救治；警方也火速到場，協助疏導交通，並採證調查釐清肇事原因。

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