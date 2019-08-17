金管會主委顧立雄駕車與機車擦撞 騎士挫傷送醫

2019-08-17 16:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕金管會主委顧立雄，今日下午1時左右，開車行經台北市承德路6段附近時，與1名機車騎士發生擦撞，造成機車騎士擦挫傷，現已送醫救護，雙方並無酒駕，全案現由警方處理中。

顧立雄是今日下午1時許，在北投區承德路6段與年約40歲的機車騎士發生擦撞。顧立雄的右前車頭有擦損，機車騎士經送醫治療，四肢輕微挫傷，頭部輕微撕裂傷，但應無大礙。

轄管士林分局交通分隊對兩人進行酒測，酒測值均為0，全案現由警方釐清交通事故原因中。

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