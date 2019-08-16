中山高北上60K校車擦撞貨車 22學生輕傷送醫

〔記者許倬勛／桃園報導〕國道一號中山高北上60.9公里處，新屋交流道附近，下午5點許發生校車與貨車擦撞的交通事故，警消獲報到場，將22名學生送往醫院救治，幸好均受輕傷、意識清楚，無生命危險，目前事故尚未排除，造成回堵約1公里。
桃市消防局指出，下午5點09分接獲報案，指國道1號北上60.9K處中線道，桃園永平工商校車與1輛貨車發生擦撞，車內22名學生分別受到擦傷，幸無人受困，消防局派遣12輛救護車、28名消防人員到場，陸續將傷者送往醫院治療檢查。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者許倬勛／桃園報導〕國道一號中山高北上60.9公里處，新屋交流道附近，下午5點許發生校車與貨車擦撞的交通事故，警消獲報到場，將22名學生送往醫院救治，幸好均受輕傷、意識清楚，無生命危險，目前事故尚未排除，造成回堵約1公里。
桃市消防局指出，下午5點09分接獲報案，指國道1號北上60.9K處中線道，桃園永平工商校車與1輛貨車發生擦撞，車內22名學生分別受到擦傷，幸無人受困，消防局派遣12輛救護車、28名消防人員到場，陸續將傷者送往醫院治療檢查。
熱門推播