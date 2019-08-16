中山高北上60K校車擦撞貨車 22學生輕傷送醫

2019-08-16 18:29

〔記者許倬勛／桃園報導〕國道一號中山高北上60.9公里處，新屋交流道附近，下午5點許發生校車與貨車擦撞的交通事故，警消獲報到場，將22名學生送往醫院救治，幸好均受輕傷、意識清楚，無生命危險，目前事故尚未排除，造成回堵約1公里。

桃市消防局指出，下午5點09分接獲報案，指國道1號北上60.9K處中線道，桃園永平工商校車與1輛貨車發生擦撞，車內22名學生分別受到擦傷，幸無人受困，消防局派遣12輛救護車、28名消防人員到場，陸續將傷者送往醫院治療檢查。

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