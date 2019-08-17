一字千金！ 跟蹤狂運將辱警 6個字要付2萬元

2019-08-17 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕一字千金！王姓計程車司機今年3月與同事吵架，竟尾隨其後跟蹤，員警獲報前往處理，未料王男一時抓狂，竟飆罵4位員警「流氓」、「幹你老師」等6個字，被依妨害公務送辦，台北地院日前判拘20日，得易科罰金2萬元。

2019年3月13日下午2時許，王男在台北市一處計程車停等區排班，因排班次序一事與同事發生糾紛，心生不滿，竟驅車尾隨同事的計程車而行，造成同事心理壓力，不堪其擾，直接開往台北市松山分局民有派出所求助，王姓警員獲報立刻外出盤查時，王男才逕自駛離。

沒想到同事離開派出所沒多久，王男又繼續尾隨其後跟蹤，嚇得同事心驚驚，轉頭再度駛回派出所報案，這次驚動4名員警出來查看，沒想到王男不理會，還在派出所前跟警察大吵一架。

「流氓」、「幹你老師」王男氣急攻心飆罵穢語與辱語6字，警察一聽，立刻將他壓制在地，以妨害公務現行犯逮捕送辦，但未提告公然侮辱，對他還算客氣。

法官發現，王男前才因傷害案件被判刑3年2月，後經高等法院改判8月確定，2014年10月16日縮刑期滿執行完畢，卻在今年3月又犯本案，還不滿5 年又故意再犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，雖然前後案性質不同，但法官還是加重其刑，判他一個字應繳3333元，以資警惕。

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