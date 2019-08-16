惡狼泡麵、啤酒「加料」迷昏性侵 男網友、來台友人都受害

2019-08-16 23:38

〔記者楊國文／台北報導〕隋姓男子為滿足性慾，竟在已婚的香港男友人泡麵內、網友的啤酒內均摻入強力安眠藥，等到兩人陷入昏睡後，分別涉嫌強制猥褻、性侵得逞，高等法院依加重強制性交等罪，重判隋男10年徒刑，仍可上訴。

隋姓男子因失眠問題，經醫師處方獲政府公告列為第三級毒品的強力安眠藥美得眠錠，因前年2月11日香港友人志強（化名）和太太來台，遂將其住處的閣樓房間借給志強暫住。

不料，隋男前年2月12日晚間11時，偷偷在煮給志強的泡麵和威士忌酒中，摻入美得眠錠，不知情的志強食用後不勝藥力，13日凌晨1、2時陷入昏睡，隋男見狀，當天凌晨5、6時，以棉被包著他，趴在志強的胯下處，以手撫摸並握住志強陰莖不斷摩擦，不久，因隋男用力過猛，致志強下體疼痛而痛醒，發現遭到猥褻，立即逃離隋的住處，並以通訊軟體告知「我被性侵了」，在人陪同下報警。

前年7月22日晚間9時，隋男在通訊軟體認識21歲的阿豪（化名），雙方約好在住處「抱睡」（擁抱同睡之意）。當晚10時，隋在提供阿豪的啤酒內摻入美得眠錠，趁隔日凌晨藥力發作、意識不清時，對他親吻、口交、以手指肛交得逞。

當天凌晨6時，阿豪因藥力消退而醒來，發現隋男正以陰莖磨蹭臀部、且肛門疼痛難忍，床單並殘留血漬，懷疑遭下藥性侵，即藉詞離去並報警。

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