金門海巡摸黑取締中國漁船 2隊員膝蓋重創

2019-08-16 19:45

〔記者吳正庭／金門報導〕中國休漁期8月1日起逐步解禁，2名金門海巡隊員摸黑對越界中國漁船盤查，跳上中國漁船時重落地，造成2人膝蓋骨分別挫傷及粉碎性骨折，1人開刀住院，1人包紮後已返台休養。

金門海巡隊副隊長駱天雄今天指出，8月14日夜間10時許，10053及RB01艇在猛虎嶼外海巡弋時，發現「龍浮山044號」及船上7名船員越界進入猛虎嶼海域拖網作業，2艘巡防艇立即組織登檢小組取締。

駱天雄說，當時「龍」船見我方巡防艇開始取締，立即卸除船尾拖網加速脫逃，巡防艇為達成任務，追逐強靠「龍」船，從巡防艇船頭跳出的張姓分隊長及王姓副艇長重落在中國船甲板上，造成張分隊長右膝肌腱撕裂挫傷、王副艇長左膝蓋骨碎裂。

駱天雄說，為圓滿達成任務，張、王2人仍強忍劇痛，策應登檢組幹員完成中船的清艙與查扣作業，才由RB01艇及消防隊救護車護送就醫。金馬澎分署分署長廖德成15日一早搭機到金門慰問受傷住院同仁。

駱天雄說，中國休漁期8月1日解禁後，金門禁、限制水域線附近，經常在入夜後出現中國鐵殻船集結並伺機越界捕魚，金門海巡隊與岸巡隊每天至少出動6艘次巡防艇執行防堵與取締勤務。查獲「龍」船7名船員違反兩岸人民關係條例，經移送地檢署已責付岸巡隊看管。

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