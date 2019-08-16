男大生撞死慈父 偕母到殯儀館向家屬鞠躬道歉

2019-08-16 17:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市陳姓男大生15日晚間開車行經新莊中正路，竟衝上人行道上葉姓老翁，送醫不治，男大生供稱，一連參加3天社團，開車回家精神不濟釀禍。警方勘驗現場發現，連電信箱都遭撞斷，可見撞擊力道之大；而葉翁在新莊慈祐宮幫忙普度法會，在離家不到100公尺處遭撞死，子孫們悲痛哀戚，肇事男大生與母親在殯儀館向家屬鞠躬道歉，卻也換不回慈父返家。

這起意外發生在15日晚間10點左右，20歲陳姓男大生駕駛母親名下車輛，沿新莊中正路往三重方向路段行駛，突然失控衝上捷運新莊站區二號出口旁人行道，71歲葉姓老翁首當其衝遭撞及命危，車子再撞斷電信箱。消防分隊就在一旁，緊急將老翁送醫急救，仍不幸不治。

而肇事的陳男僅受輕傷，供稱自己連續3天參加社團，精神不濟肇禍，事發後呆坐現場懺悔，對於撞死人懊惱不已，警方排除酒駕肇事。

不幸遭撞死的葉翁家人哀戚不已，兒子說，父親身體很好，早年做木工養活一家人，退休後擔任鄰長服務社區，有空時就到慈祐宮幫忙，昨天到廟裡布置法會，晚間與一名朋友回家，動作較快的他走在前面，未料遭遇不幸，後方友人目睹趕緊報警，但仍回天乏術。

兒子說，去年遭逢阿公辭世，原本一家人都會一起出遊，但父親都不出門，還沒走出傷痛，未料又遭遇噩耗，家屬們相當不捨，家中就少了一個人，不但要肇事者到靈堂，更斥責既然精神不好，為何還要開車，害死一個人，毀了一個和樂家庭。

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