小六女童寄人籬下 色姨丈爬上床摸胸

2019-08-16 14:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名國小六年級女童指控，借住大姨家時，大姨丈趁家人出國或熟睡時，闖進她房間撫摸她胸部，去年4月女童再也忍受不了告訴老師，大姨丈狼行才曝光，新北地院認定大姨丈共對女童猥褻4次，但考量大姨丈已與女童父母達成和解賠償，女童也稱不想看到大姨丈被關，因此判大姨丈有期徒刑2年、緩刑5年，另得提供120小時義務勞務，並禁止對女童騷擾聯絡，可上訴。

女童指控，因家中整修關係，前年底，她到大姨家暫住，大姨丈卻趁母親跟兩個阿姨出國不在家，溜進她房間，趁她熟睡無法抗拒，伸手撫摸她胸部2次；去年1月，她因怕黑不敢獨睡，問大姨丈能不能跟他一起睡？大姨丈卻伸手進裙內，撫摸她臀部、胸部，還要求她不要告訴家人，4天後，見她躺在床上，再度對她摸胸猥褻，她喝斥並將大姨丈的手推開，大姨丈才離開她房間。

因家人與大姨丈關係良好，女童不敢向家人吐露心事，但被猥褻又心情鬱悶，只好透過日記告訴老師，老師連忙通報社工報警處理，女童家人才得知此事，但卻質疑女童說謊。

大姨丈開庭時否認摸過女童4次，辯稱只有在去年農曆過年期間，摸過女童胸部1次，而且情節並沒有女童講得那麼誇張，女童可能是不高興被他唸一直吃零食不吃正餐，才故意誣陷他。

法官認為，依女童家人證詞，顯見女童與大姨丈平日互動正常，應無故意誣陷他的可能，且女童指述前後一致，期間女童也反應「想跟媽媽回家」，並對大姨丈表現出莫名反感，因此認定大姨丈猥褻犯行，審酌大姨丈坦承行為有錯，已與女童父母達成和解賠償，女童父母覺得大姨丈已飽受良心譴責，希望能給予以緩刑，女童也表示不願追究，加上女童在師長及家人輔導關心下，並無明顯創傷後壓力症候群，因此予大姨丈緩刑宣告。

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