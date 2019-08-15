台9線花蓮富里段追撞車禍 1重傷1輕傷

2019-08-15 19:09

首次上稿 18:02

更新時間 19:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台9線300K花蓮縣富里鄉吳江村路段今天下午4點42分左右發生車禍意外，銀色休旅車為了超車大貨車，追撞停在路邊的綠色廂型車，造成2名年約60～70歲男子送醫，1名重傷送玉里慈濟醫院，1名輕傷送臺北榮總玉里分院，另還有一輛拖板車被波及，車體被劃傷。

玉里警察分局東里派出所獲報，立即前往處理。警方調查，事故今天下午4點42分在台9線300K北上車道，銀色休旅車從右側超車一輛載運機車的大型拖板貨車，結果撞到停在路邊的綠色廂型車，當時廂型車引擎發動中，正在車內休息的駕駛無辜遭撞，造成頭部撞傷當場血流如注。

肇事的銀色休旅車雖然車頭幾近全毀，所幸駕駛僅手腳擦傷，分別送玉里慈濟醫院、北榮玉里分院，目前2人都沒有生命危險，至於拖板車則是車體輕微劃傷，駕駛沒有受傷。

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