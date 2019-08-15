情堪憫恕！憂鬱婦想攜母、兒女自殺獲救 高院4度減刑

2019-08-15 14:35

〔記者楊國文／台北報導〕台北市杜姓婦人，因積欠數千萬元債務，6年前萌生死意，因憂心老母親和兒、女無人照料，竟誘騙母親、兒女吃藥自殺，幸好母親醒來後對外呼救，全家均順利救回。高等法院認定杜婦有刑法「情堪憫恕」等情狀，將她4度減刑，今依「殺害直系血親尊親屬未遂罪」，輕判1年6月、緩刑4年，不必坐牢。可上訴。

判決指出，44歲的杜婦自2004年起，就因失眠問題到醫院就醫，2005年起又背負數千萬元的債務，經濟壓力很大，再加上工作不順，罹患重度憂鬱症，沒想到2013年起萌生自殺念頭，但害怕死後，年邁母親和12歲女兒、4歲兒子無人照顧，決定自殺當下決定「帶母親3人一起走」，幸好母親對外呼救，鄰居報警救回4人。台北地檢署最後依照「家暴殺人未遂罪」起訴。

台北地院依鑑定認為，杜婦患有重度憂鬱症，當時有強烈死亡念頭，且對母親及兒女造成的傷害感到自責和後悔，再加上丈夫、家人都向法官求情，願意原諒她，因此依照「未遂犯」、刑法第19條第2項的「犯罪時身心狀態已達辨識違法的能力顯著降低」、刑法第59條「情堪憫恕」等3項規定，給予3次減刑，判杜婦3年10月徒刑。

高等法院審理認為，杜婦除有上述3項減刑事由外，本件犯罪起因於為了經濟壓力過大而犯案，符合刑法第60條「刑責減輕後仍情堪憫恕」的規定，因此對杜婦4次減刑，今輕判1年6月、緩刑4年，給予自新機會。可上訴。

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