「高鐵事件」幕後有黑手？ 許忠富拿證據再提告

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨雲林海線立委提名人許忠富找到「高鐵事件」新事證，指今天由妻女陪同到雲林地檢署再提告，希望檢察官要揪出幕後藏鏡人，還他一個清白。
去年12月21日，當時即將卸任麥寮鄉長的許忠富，在虎尾高鐵雲林車站外，遭人持棍棒毆打致傷，案發後，警方在今年1月將涉嫌行凶的白姓男子移送法辦，但許忠富認為案情不單純，積極蒐證，今天到地檢署提供新的事證提交檢察官，由法警室副警長陳進明代表受理。
許忠富說，此案絕非單純傷害事件，檢警雖緝凶歸案，雇用凶手的買凶集團真相卻尚未偵破，他已掌握幕後主使者以100萬元代價，雇兇手要買他的一條腿，甚至預謀害命。
許忠富指出，教唆行凶的幕後主使者身份、動機，才是本案重點。他說，案發200多天以來恐懼無所不在，讓家人提心吊膽，然而他願意與涉案嫌犯調解，是因嫌犯拿錢辦事不是最可怕，最可怕的是幕後主使者私設刑堂威脅人身安全，破壞地方治安。
許忠富表示，他相信台灣是法治國家，不容許暴力干預民主自由，製造社會恐慌，盼司法揭開真相；許忠富的女兒今天也到場力挺父親，雖然一直以來都非常擔心父親安危，但仍支持他參與政治的選擇。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華強調，雲林地檢署已受理許忠富案，會依法全力偵辦。
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民進黨雲林海線立委提名人許忠富找到「高鐵事件」新事證，到雲林地檢署再提告要揪出幕後藏鏡人。（記者廖淑玲攝）
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民進黨雲林海線立委提名人許忠富（前排中）提供「高鐵事件」新事證，盼檢察官揪出幕後藏鏡人，由法警室副警長陳進明（左）代表受理。（記者廖淑玲攝）
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許忠富稱「高鐵事件」幕後有黑手，盼檢察官替他主持公道。（記者廖淑玲攝）
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許忠富的女兒擔心父親安危陪同到雲林地檢署提告，但仍支持他參選。（記者廖淑玲攝）
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雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示已受理並依法偵辦。（記者廖淑玲攝）