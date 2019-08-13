「高鐵事件」幕後有黑手？ 許忠富拿證據再提告

2019-08-13 13:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨雲林海線立委提名人許忠富找到「高鐵事件」新事證，指今天由妻女陪同到雲林地檢署再提告，希望檢察官要揪出幕後藏鏡人，還他一個清白。

去年12月21日，當時即將卸任麥寮鄉長的許忠富，在虎尾高鐵雲林車站外，遭人持棍棒毆打致傷，案發後，警方在今年1月將涉嫌行凶的白姓男子移送法辦，但許忠富認為案情不單純，積極蒐證，今天到地檢署提供新的事證提交檢察官，由法警室副警長陳進明代表受理。

許忠富說，此案絕非單純傷害事件，檢警雖緝凶歸案，雇用凶手的買凶集團真相卻尚未偵破，他已掌握幕後主使者以100萬元代價，雇兇手要買他的一條腿，甚至預謀害命。

許忠富指出，教唆行凶的幕後主使者身份、動機，才是本案重點。他說，案發200多天以來恐懼無所不在，讓家人提心吊膽，然而他願意與涉案嫌犯調解，是因嫌犯拿錢辦事不是最可怕，最可怕的是幕後主使者私設刑堂威脅人身安全，破壞地方治安。

許忠富表示，他相信台灣是法治國家，不容許暴力干預民主自由，製造社會恐慌，盼司法揭開真相；許忠富的女兒今天也到場力挺父親，雖然一直以來都非常擔心父親安危，但仍支持他參與政治的選擇。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華強調，雲林地檢署已受理許忠富案，會依法全力偵辦。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法