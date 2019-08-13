群聯禿鷹案調查官洩密圖利炒手 最高院發回更審

2019-08-13 12:16

〔記者張文川／台北報導〕調查局北機站調查官楊肇忠，因投資股市失利1000餘萬，竟偷翻偵辦中的案卷，取得股市作手鄧福鈞的電話，向鄧借款110萬元，並傳送「不要碰IC設計」等偵辦中行動傳給鄧，助鄧趁機放空群聯股票170張、獲利1104萬元；高等法院二審今年3月依圖利罪將楊判刑1年半、洩密罪半年，鄧內線交易罪判1年半；最高法院今認為，二審對於楊肇忠是否有內線交易的犯意，判決理由有矛盾，撤銷發回高院更審。

台北地院一審時，依圖利、洩密罪判將楊肇忠3年2月，褫奪公權2年，鄧福鈞依內線交易罪判刑2年；高院二審考量2人已繳回犯罪所得，酌減刑度，改判楊圖利罪1年半，褫奪公權2年，洩密罪判6月可易科罰金，鄧內線交易罪改判1年6月，不法所得楊1500元、鄧1104萬元沒收。

檢調查出，楊肇忠從2014年起，因操作股市當沖交易，虧損1000餘萬，積欠親友900多萬元；前年8月他支援北機站同事偵辦「晟銘」電子炒股案，負責詢問捲入該案的鄧福鈞，得知鄧是股市作手；楊為籌資償債與股款，前年9月偷翻晟銘案承辦調查官的案卷，取得鄧的聯絡方式，以公用電話陸續向鄧借款110萬元。

楊肇忠支援搜索群聯假帳案行動，在開勤前會議時，竟以LINE傳訊息通知鄧「不要碰IC設計」，鄧福鈞回問「不要碰聯？不要碰群？」楊皆回覆「不方便說」，鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋、吐舌頭冒汗」的饅頭人貼圖暗示，並在出發前往搜索前，再次發訊提醒鄧「不要碰就對了」。

鄧福鈞透過楊的通風報信，掌握到群聯的利空內線消息，同日以融券放空群聯170張，隔天群聯發布遭搜索的重大訊息，4天後鄧融券回補，共獲利1100餘萬元。

楊審理時否認犯罪，稱當時市場上就有群聯作假帳的傳聞，他傳的訊息內容並未指明是群聯，目的只是要鄧避開IC類股，不要交易就沒有損失、風險，他也否認有傳饅頭人貼圖。

但北院一審認定事證明確，判2人有罪，批楊忝受國家俸祿，為圖私利而洩密，有辱官箴清譽，審理時又翻供，執意曲解事實，以僥倖投機的心態誤導偵審，重判3年2月；上訴二審後，高院審理認為2人均已繳回犯罪所得，酌減刑度改輕判。

案經上訴，最高法院今認為，二審未讓上訴人陳述上訴要旨，以致無從確認上訴範圍，訴訟程序違背法令；且二審既然認定楊肇忠以現股買進中信金控股票、交易元大MSCI金融，不構成內線交易，卻又將此合法行為，當作楊有內線交易長虹建設股票犯意的佐證，證據與理由矛盾；鄧福鈞的犯罪所得1104萬元，二審未依證交法新制，查明是否應發還被害人或第3人，就直接宣告沒收，調查未詳盡、理由欠完備，因此發回更審。

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