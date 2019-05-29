股市作手鄧福鈞又涉案 違反證交法遭起訴

2019-05-29 23:59

［記者陳恩惠／台北報導］上市公司振維電子股份有限公司（3520）的孫公司PricePlay，2015年初，在美提起的專利訴訟敗訴，之前透過雙親、胞妹及親戚多人名義購買振維電子股票並成為百分之十的股東的股市作手鄧福鈞獲悉，在發布重大消息前，以跌停的價格一次拋售50萬股的股票，士林地檢署日前偵結，將鄧福鈞依違反證券交易法起訴。

起訴指出，振維電子轉投資持有的百分之25股份的孫公司PricePlay，在美國德拉瓦州區域法院對AOL Adver.,Inc提起關鍵字查詢訂價服務延伸專利訴訟官司，2015年3月18日遭美國法院判決敗訴，將對振維電子的股票價格有重大影響的重大消息，但鄧福鈞同年月18至25日間，從振維公司內部吳姓員工得知在美國的官司敗訴，於是趕緊出脫手中股票。

起訴說，鄧福鈞趕在振維公司於同年月30日上午8時9分48秒發布重大消息前，打電話給不知情的曾姓女營業員，要求她出售振維公司50萬股的股票，曾女同年3月25日將增姓女子在國票內帳戶的振維股票，以價格128.5元的跌停價格一次全部出售。

檢察官調查時，鄧福鈞坦承曾委託曾姓女營業員處分振維公司股票，同時也坦承將掛在雙親、親友等人名下的振維公司股票進行交易，同時供出，有重大消息時，公司內部人員會通知他。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法