群聯禿鷹案 調查官楊肇忠圖利、洩密 高院改判減刑

2019-03-13 10:54

〔記者楊國文／台北報導〕調查局北機站調查官楊肇忠因投資股票大虧1000餘萬，竟偷翻偵辦中案卷，取得股市作手鄧福鈞的電話，向鄧借款110萬元，並傳「不要碰IC設計」等偵辦行動傳給鄧，使鄧趁機放空群聯股票170張獲利1104萬元，一審依圖利、洩密二罪判將楊肇忠3年2月，褫奪公權2年，鄧福鈞依內線交易罪判刑2年，高等法院今酌減刑度，改判楊圖利罪1年6月，褫奪公權2年，可上訴，洩密罪判6月，可易科罰金18萬元確定，鄧內線交易罪部份判1年6月，楊、鄧不法所得各1500元、1104萬元均宣告沒收。

楊肇忠的辯護律師聆判後表示，無法認同高院判決，將上訴最高法院。

檢調查出，楊肇忠自2014年起因操作當沖交易虧損1000餘萬，積欠親友900多萬元；前年8月他支援北機站同事偵辦「晟銘」電子炒股案，負責詢問捲入該案的鄧福鈞，從而得知鄧的作手身分；楊為籌資償債與股款，前年9月偷翻晟銘案承辦調查官的案卷，取得鄧的聯絡方式，以公用電話陸續向鄧借款110萬元。

楊肇忠支援搜索群聯假帳案行動時，在開勤前會議時以LINE傳訊息通知鄧「不要碰IC設計」，鄧福鈞回問「不要碰聯？不要碰群？」楊皆回覆「不方便說」，鄧追問「不要碰群聯？」楊回傳「右手摸後腦袋、吐舌頭冒汗」的饅頭人貼圖暗示，並在出發前往搜索前，再次發訊提醒鄧「不要碰就對了」。

鄧福鈞掌握到群聯的利空內線，同一天以融券放空群聯170張，隔天群聯發布遭搜查的重大訊息，4天後鄧融券回補，共獲利1100餘萬元。

楊庭訊否認犯罪，稱當時市場上即有群聯作假帳的傳聞，他傳的訊息內容並未指明是群聯，目的只是要鄧避開IC類股，不要交易就沒有損失、風險，也否認有傳饅頭人貼圖。

但北院認定事證明確，判處有罪，並痛批楊忝受國家俸祿，為圖私利而洩密，有辱官箴清譽，審理時卻又翻供，執意曲解事實，以僥倖投機的心態誤導偵審，重判3年2月。

上訴後，高院審理認為楊、鄧均繳回犯罪所得，因此酌減刑度改判，全案仍可上訴。

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