中山高統聯追撞聯結車 11人輕傷送醫

2019-08-13 11:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛統聯客運今天上午行經中山高速公路三重路段，不慎追撞前方聯結車，突如其來撞擊造成客運車頭半毀，車上11人不但受傷且餘悸猶存，新北市消防局啟動大量傷病患機制，分送鄰近醫院救治，肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道警方調查，這起案件發生在今天上午9時19分，國道1號北上30.4公里外側車道發生統聯客運追撞營業半聯結車，初步了解11人受輕傷分別送鄰近醫院，評估後都意識清楚沒有生命危險，但傷者都被撞擊嚇壞。

據了解，49歲吳姓男子駕駛統聯客運從員林到台北，因車禍時首當其衝，送往新北市立聯合醫院三重院區檢傷中，初步為雙腿擠壓擦傷，將照X光確認傷勢。

聯結車為47歲王姓司機載運危險物品氫氣及堆高機，要從桃園觀音到新北汐止；王男說，當時行駛外側車道回堵，見前方塞車放慢速度，還沒停等就遭統聯客運碰撞上。

事發後這起車禍占用外線車道，已於10時22分排除，至於雙方駕駛有無酒駕、肇事責任歸屬仍待進一步調查、釐清。

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