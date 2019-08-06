國1岡山路段3車追撞 釀1死3傷

2019-08-06 11:21

〔記者蘇福男／高雄報導〕國道1號南下343.8公里岡山路段，今天上午5點多發生一起3車追撞事故，造成1名大貨車乘客死亡、3人受傷，真正肇事原因國道警察調查中。

國道警察第五大隊調查，清晨5點22分陳姓男子駕駛的貨櫃曳引車，行經南下343.8公里外側車道時，不知原因追撞前方林男駕駛的大貨車，導致大貨車往左側偏移，並撞上行駛內側車道的自小客車。

由於撞擊力道猛烈，大貨車上乘客當場傷重死亡，另有3人受傷，警消協助傷者送醫，1個多小時後車禍排除恢復行車，肇事原因國道警方釐清中。

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