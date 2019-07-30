深V辣妹處理車禍「車頭燈晃暈網友」 身分曝光！

2019-07-30 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友PO出一段車禍的影片與照片，一名身穿淺色馬甲配黑色短裙的辣妹引發網友暴動，驚呼「只看到...車頭燈」、「對方看到女車主氣一定都消了」。有眼尖的網友神出這名辣美的身分，是網拍模特兒兼直播主馮瀅穎vivi。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」27日貼出一段「車禍現場最美麗的風景」的影片與照片，車禍地點在台北市建國高架橋往中山高交流道前，照片中可見，一名穿著打扮清涼的辣妹開車與他車發生擦撞，急忙拿著手機在巡視車輛受損情形，並與另名男車主交頭接耳處理車禍事宜。

網友紛紛留言驚呼，「怎辦 我看不到車 只看到...車頭燈」、「太誇張了你這車頭燈 好大」、「對方看到女車主氣一定都消了」、「安全氣囊彈開了」、「撞到是緣分，加個朋友，保險公司處理就好」。

有眼尖的網友神出這名讓網友暴動的辣妹車主，是網拍模特兒兼直播主的馮瀅穎vivi，綽號「阿V女神」、「vivi」，臉書超過1萬多人追蹤，算是在網拍圈小有人氣。擁有D罩杯好身材的馮瀅穎也大方分享好身材，臉書與IG都有不少內衣照，讓許多粉絲大吃冰淇淋。

由於車禍照上新聞引發熱議，馮瀅穎vivi也在臉書發文自嘲是「車禍妹」，還說「感謝各方的關心～讓V變成國道最美的風景！這期間都收到好多的訊息跟留言鼓勵，可能就是因禍得福吧」。

她今天也發文，笑稱這幾天訊息有點回不完，手忙腳亂的去感謝廣大網友們的問候，強調目前人真的已經平安了。

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