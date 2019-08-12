金管會放寬AMC買國有地 民團質疑助炒房地產

2019-08-12 14:09

〔記者吳政峰／台北報導〕金管會5月再度放寬「金控公司（銀行）轉投資資產管理公司營運原則」，讓資產管理公司（AMC）擴大投資國、公營企業的「政府機關公開標售之不動產、動產及權利」，對此，民團「百合正義會」批評，政策理由不充分，形同兒戲，質疑此舉恐幫助炒房。

百合會指出，2015年8月12日金管會已規劃AMC的退場機制，未料2017年9月08日金管會主委顧立雄上任後，營運原則隨即於同年12月29日修正，反放寬AMC業務項目，讓AMC得轉投資都市更新服務公司，並放寬AMC辦理都市更新事項之相關限制。根據金管會新聞稿所言，目的是為了鼓勵金融機構積極參與都市更新業務。

百合會質疑，目的既然是「為了都市更新」，為何又偷偷放寬AMC可投資「政府機關公開標售之不動產、動產及權利」？兩者並無關聯，恐有開放銀行炒房地產及圖利AMC的疑慮，顧立雄應說清楚。

百合會解釋，營運規則於今年5月24日再次修正，大幅放寬AMC可投資標的，擴及國、公營事業的不動產等等，但修正對照說明理由竟為「增訂政府機關（構）涵蓋範圍，以利業者遵循」，等於無任何理由，為了放寬而放寬，此種政策如同兒戲。

百合會認為，金管會開放AMC可投資標的，製造更多競標政府不動產的投資方，此舉無異是為火熱的地價、房價更添柴薪，恐毀損總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的「安心住宅計畫」政策。

百合會呼籲，內政部才是都更案的主管專業機關，並非金管會，顧立雄為小英延攬的專業人才，理應匡正金融體系、改善金融弊端，而非一上任即修改行政命令，以協助都市更新為名，疑似為14家金融機構轄下之AMC大開炒地皮之門，希望政府高層能正視此事，以免落入「以協助都市更新為名，行炒地皮之實」觀感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法