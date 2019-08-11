女子搭遊輪墜海亡 太陽公主號旅客與遺體同船3天好無奈

2019-08-11 12:54

〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕「太陽公主號」遊輪7日從基隆港出發前往日本沖繩進行5日遊程，9日上午6點多發現發生1名41歲的台籍女子不知何故落海，被尋獲時已無生命跡象，「太陽公主號」今天上午10點靠泊基隆港，受訪的旅客對於船公司的搜救處理作業多表示認同、可以接受，至於落海旅客遺體放在醫務室冰櫃3天迄今返港，船上旅客與遺體同船3天，旅客無奈表示「誰都不想發生這樣的事，遇到了只能這樣，不然還能怎麼辦」。

根據公主遊輪發布的聲明稿，表示這起意外發生在日本時間9日上午6點多，1名41歲的台灣籍女乘客被發現失蹤，船上的安全部門立即展開全船搜尋，後來透過船上的監視器影片，確認這名女乘客越過11層樓高甲板欄杆落海。

公主遊輪指出，意外發生時，「太陽公主號」正往日本南方的島嶼航行，事發後，遊輪隨即調整路線，折返女子落海的海域展開搜救，日本海上保安廳也派員參與，大約在日本時間上午7點13分左右，救生艇尋獲這名女子，經船上的醫療團隊確認已經死亡。

「太陽公主號」這趟航程在7日從基隆港出發，出發前由於氣象預報利奇馬颱風逼近，公主遊輪公司出發前發函給旅客，本次行程因颱風關係將變更，僅靠泊日本沖繩港，旅客可以取消本遊程，已報名旅客如繼續搭船，每名旅客津貼100元美金；據了解，這艘航次因為颱風關係，有100多位旅客取消原定5天行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法