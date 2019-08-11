女友跟別人夜遊 醋男撂人爆20多人大亂鬥、5人送醫

2019-08-11 12:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中一對堂姊妹花，昨晚和盧姓男子等人舉辦烤肉趴，結束並到太平光興路一處宮廟前夜遊，途中堂姐的男性友人打電話給她，卻是盧男接電話，醋勁大發質問：「為何電話是你接的？」，兩人並發生口角互嗆，沒多久「撂人」到場，雙方約20人持木棍、安全帽大亂鬥互毆，造成5人受傷送醫，還有一輛奧迪汽車和3輛機車遭砸毀，警方獲報啟動快打，出動20多人到場才壓制雙方氣焰，並依車牌連夜帶回15人，因雙方暫不提告，先依違反社會秩序維護法開罰；至於附近民眾表示聽到疑似槍響，警方則否認。

台中太平分局昨晚11點多接獲報案，指稱太平光興路2140巷的「代金天仙宮府」廟前廣場發現鬥毆事件，現場還傳出疑似槍響，警方獲報立刻啟動快打，動員數個警網，共20多名警力到場，警方到場時發現盧姓男子等5人受傷送醫，其餘鬥毆分子則一哄而散。

警方調查發現，昨晚一對未成年堂姊妹和盧姓男子約10人，相約舉辦烤肉趴後，又開車、騎車到太平光興路2140巷的「代金天仙宮府」前廣場夜遊、看夜景，途中疑似堂姐男友的男子打電話給她，卻是盧姓男子接電話，對方醋勁大發質問：「為何電話是你接的？」雙方不爽互嗆。

沒多久，疑似堂姐男友「撂人」助陣，找了約10人趕到現場，一下車就持木棍狂砸現場一輛奧迪汽車，並鎖定盧男攻擊，造成盧男頭破血流，臉頰縫了3針，盧男一方不甘示弱，也拿起木棒、安全帽互毆，造成雙方5人受傷送醫，其中除盧男傷勢較嚴重，其餘都是手腳擦挫傷。

太平分局偵查隊副隊長沈錦忠今早表示，昨晚獲報後立刻調閱監視器，連夜帶回15名滋事分子偵辦，因雙方暫時都不提告，將先依違反社會秩序維護法開罰。至於附近民眾表示聽到疑似槍響，現場採證後並未發現彈殼、彈頭，研判是砸車的聲音。

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