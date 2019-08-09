男蟲扮醫師騙少女上床 惹到黑幫大老孫女GG了...

2019-08-09 17:01

〔記者錢利忠／台北報導〕在網路上化名「沈良」的沈姓男蟲，涉嫌假冒婦產科醫師騙16歲少女發生性關係，他嘗到甜頭後對少女態度丕變，氣得少女提分手，他竟拿少女的裸照威脅，還嗆要找黑道處理，卻不知自己惹到的竟是本土掛黑幫已故大老的孫女，而面臨被黑幫追殺的命運；沈男昨到案後被依妨害性自主罪聲押，台北地院已裁准。

今年7月，少女在母親陪同下向北市警方報案，她訴說自己在3年前透過臉書結識自稱是婦產科醫師的沈男，當時她不敵沈男的甜言蜜語，與沈男展開交往，但沈男得到她的身體後，就改變對她的態度，她因此向沈男提分手，但沈男不願意，竟恐嚇要散布她的裸照，還嗆她：「黑白兩道我都很熟！」

少女原不想理會沈男，但就在她準備過18歲生日的前夕，沈男又以幫她慶生為由提出邀約，還恐嚇少女不能離開他，否則就公布她的裸照讓全世界都知道，甚至嗆聲自己與黑白兩道熟識，要少女「小心點」。

忍無可忍的少女，擔心沈男若公布其裸照，恐會損及到她家族的顏面，只好向母親提及此事，之後並在母親陪同下報案提告；原想向家族長輩隱瞞此事的母女倆，最終仍被識破，其家族長輩不滿沈男竟敢在太歲頭上動土，氣得對道上兄弟發出「甲級動員令」，勢必要將沈男揪出。

檢警獲報後，擔心沈男若先落在黑幫家族之手，恐非死即殘，因此與黑幫展開「尋人大戰」，最後警方早先一步逮獲沈男，台北地檢署複訊後考量沈男居無定所，以有逃亡及反覆實施之虞將他聲押獲准。

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