台中1對女搶匪 作案找男子把風

2019-08-09 11:38

［記者楊政郡／台中報導］2女1男今年6月先在彰化縣強盜1部自小客車（由彰檢起訴），到台中市清水區持玩具槍行搶檳榔攤，楊女持槍押店員，安女搜刮財物8300元（含2000元硬幣）及11包香菸，陳男在車上把風，安女得手上車，陳男按喇叭示意楊女撤退，檢警根據監視器逮捕3人到案，陳男與安女都供稱被楊女所逼迫，但檢察官認為兩人許多時間、機會可脫離共犯結構，都沒有脫離，何來被迫！3人依結夥強劫共犯起訴。

起訴書指出，楊女（40歲）有毒品及竊盜前科，安女（26歲）有毒品前科，今年6月2日清晨6時許，楊女與陳男（39歲）先在彰化縣強盜1部自小客車當交通工具，然後到西屯區搭載安女，3人在台中市區繞行，尋找強盜下手對象，當天下午2時許到清水區「皇上檳榔攤」，見四下無人，僅1女店員在內，由楊女持玩具槍與安女進入檳榔攤，由陳男開車負責把風。

楊女持玩具槍槍口對準女店員，要她不准動坐椅子上，而安女開始搜刮財物現金8300元（含2000元硬幣），回到車上，陳按喇叭示意楊女撤退，楊女則再搜刮11包峰牌香菸後離去上車。

警獲報前往現場蒐證，3日下午逮捕安女，晚間再逮捕陳男到案，兩人坦承與楊女一起去強盜檳榔攤，供稱是楊女主導搶案，但都說是被迫的。

楊女到案後坦承犯行，而檢察官發現陳男與安女，有很多時間機會可離開，脫離共犯結構，陳男還盡責把風「按喇叭示意撤離」，兩人身材都比楊女高大，有機會對外求援或脫離結構都不為，此案楊女主導，但兩人是共犯結構、行為分擔，3人依持凶器、結夥強盜罪起訴。

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