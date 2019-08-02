笨賊搶走老翁54萬元 卻因手機掉了回現場被逮

2019-08-02 09:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市游姓男子上個月在宜蘭市光復路旁巷弄，搶奪剛從銀行領錢出來的劉姓6旬老翁，共得手54萬元現金，但事後劉男竟因手機遺留在現場，變裝回到現場，佯稱有目睹搶案經過，且有見義勇為追逐嫌犯，所幸警方因調閱過監視器，鷹眼判斷游男就是犯嫌，隨即逮人，全案檢方偵結，依搶奪罪嫌起訴游男。

起訴書指出，年約30多歲的游姓男子，上個月2日在宜蘭市光復路某間銀行外埋伏，中午時分，看見劉姓老翁剛從銀行領錢出來，放入隨身側背包內，並準備騎車離去，游隨即騎車尾隨。

游男見老翁下車，徒步走入光復路巷弄內要返家後，趁老翁疏於防備之際，竟心生歹念，徒手搶奪老翁的側背包，2人一度發生拉扯，但游男最後仍順利得手，並騎上機車往西逃逸，老翁也在拉扯過程中受傷，路人見狀立即報警。

警方接獲報案，立即組成專案小組偵辦，經警方比對銀行及案發前後現場及路口監視器畫面，鎖定犯嫌戴白色安全帽、米色上衣、米白色短褲、黑色斜背包及黑色鞋面白底帆布鞋等特徵，同時也發現了游嫌在與被害人拉扯中，於案發地留下的手機。

有趣的是，掉了手機的游男，回到家變裝後，竟還帶著贓物，開自小客車回到案發現場找手機，見到警方還故作鎮定，表示有目擊到整個搶案過程，並有協助追捕犯嫌，但沒有成功。

所幸警方鷹眼，立即發現自稱的路人的游男涉有重嫌，隨即搜索游男的自小客車，並發現劉翁的側背包，及54萬元縣將等贓物，以及游男犯案用的衣物、鞋子；於偵查中，游男坦承犯行，全案檢方偵結，依照搶奪罪嫌起訴游男。

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