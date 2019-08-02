一句話露餡！ 7煞闖民宅劫財 全部落網4收押

2019-08-02 19:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕一句「邱仔」露餡！新北市新莊一間舊彩券行上月底遭7煞侵入控制3名男女，再強押邱姓屋主到舊彩券行打開保險櫃，取走140萬賣股所得後逃逸，新莊警分局從嫌犯搭乘的計程車追查，逮獲曾造訪該處的陳姓主嫌等7人，其中4嫌聲押獲准，遭搶的140萬股本被歹徒用再還債、酒店，只剩下6萬，但惡煞被逮，被害人總算鬆口氣。

據了解，這起案件發生在上月25日晚間，邱姓被害人在住處遭4名惡煞持刀侵入，以束帶控制邱姓屋主等3名男子，威脅傷害3人，逼迫邱男到曾開設彩券行的工作室，開啟保險箱起出140萬彩券行本錢與股金，隨即搭計程車逃離現場。

新莊警分局獲報，過濾監視器及查訪邱姓被害人，發現嫌犯對邱嫌放置鉅款的地方相當了解，懷疑是熟人所為，加上邱男被押往取錢時，其中一煞脫口而出被害人綽號邱仔，更讓被害人起疑，供出疑為與他認識的39歲陳姓男子所為，警方展開追緝。

警方上月31日兵分多路，逮獲陳姓、徐姓、蔡姓與吳姓等7嫌，陳嫌等人透露，得手後除拿去還20萬賭債，其餘錢財7人平分後，全拿去酒店花天酒地，共只搜回6萬；新莊警方依妨害自由、強盜等罪嫌法辦7嫌，其中4人聲押獲准。

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