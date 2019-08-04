新北驚見飛車搶匪 三重夜歸女遭搶

2019-08-04 15:18

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重驚傳夜歸女子遭搶，昨晨3時許，被害女子酒後搭著ＵＢＥＲ從台北市返回三重住處，不料才剛走進巷內，竟遭兩名面戴口罩的陌生男子飛車搶走隨身包，被害女子嚇的趕緊跑到附近派出所報案求救，警方循線追查，當天就在板橋地區將38歲的蔡、黃兩嫌緝捕到案，因兩人都有毒品前科，警方研判應是缺錢買毒才行搶，訊後依搶奪罪嫌送辦。

據了解，家住板橋的38歲蔡、黃兩嫌都有毒品前科，是轄內的毒品人口，疑因缺錢花用，竟策劃隨機行搶，兩人共騎一台偷來的機車，為了躲避警方查緝，還另外偷了一張車牌掛上，一路從板橋騎到三重，尋找行搶目標。

昨晨3時許，兩人騎到三重區大同南路巷內，有名夜歸女子正從UBER下車，兩嫌等UBER司機離開，從後方飛車搶走女子的黑色提包，得手現金1500元及一支iPHONE手機，被害女子嚇的跑到附近的派出所求救。

警方獲報後循線調查，發現2嫌逃到新北大道時，蔡男為了躲避查緝，還將贓車車牌換成自己的車牌，沒想到反而讓警方更迅速掌握犯嫌身份，警方昨日上午前往蔡男住處，將蔡嫌逮捕到案。

蔡男坦承犯行，並供稱同夥身份，警方持續追查，下午在板橋地區逮到黃姓男子，更在他住處起出毒品、吸食器，警方訊後依法將2嫌送辦。

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