威力彩再摃！下期頭獎上看20.5億

2019-08-08 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃46期！今（8）日晚間開獎的第108000063期威力彩，頭獎有18.1億元，沒有人中獎。台彩預估下一期威力彩頭獎將上看20.5億；第108000189期今彩539與第108000189期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000063期威力彩中獎號碼為「07、08、15、19、34、38，第2區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共76注中獎，每注可得15萬元；肆獎共431注中獎，每注可得2萬元；伍獎共2603注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬5086注中獎，每注可得800元；柒獎共3萬963注中獎，每注可得400元；捌獎共15萬7725注中獎，每注可得200元；玖獎共18萬9194注中獎，每注可得100元；普獎共31萬8805注中獎，每注可得100元。

第108000063期38樂合彩中獎號碼為「07、08、15、19、34、38」，五合1注中獎，可得115萬；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共200注中獎，每注可得5750元；二合共3407注中獎，每注可得750元。

第108000189期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、07、09、10、12、15、16、19、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共238注中獎，每注可得500元；肆獎共2491注中獎，每注可得100元。

第108000189期今彩539中獎號碼為「12、26、32、35、36」，頭獎摃龜；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共5423注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9981注中獎，每注可得50元。

第108000189期39樂合彩中獎號碼為「12、26、32、35、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共117注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5284注中獎，每注可得1125元。

第108000189期3星彩中獎號碼為「371」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000189期4星彩中獎號碼為「5629」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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