劫走未熄火轎車 男逍遙4小時被逮

2019-08-08 21:58

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲夜市鬧區天水路段，昨晚9點多發生劫車事件，31歲王姓男子趁機開走路邊停車未熄火的進口轎車，吳姓車主為阻攔車被搶走，被拖行摔倒受傷，今天凌晨1點王嫌開到台南關廟地區迷路，被警方圍捕到案，逍遙4小時後落網，學甲警分局依準強盜罪嫌將王嫌移送法辦。

目擊者說，昨晚9點多，吳姓車主將轎車停靠學甲天水路旁後，未將引擎熄火，隨即下車購物，王姓犯嫌（住佳里區）騎乘重機經過，見吳車未熄火且車上無人，竟趁車主離開駕駛座時，強行上車將車輛開走。

拖行攔阻車主 還撞倒自己機車

吳姓車主發現，急忙轉身，出拳打王嫌，還要拉開車門，結果被拖行摔倒，王嫌開車時還撞倒自己的機車，波及其它二輛機車毀損。

劫車發生在學甲夜市鬧區，引起民眾驚呼，搶車過程都被後方車子的行車紀錄器拍下。

學甲分局獲報後立即調度所有線上巡邏警力，也通報南市各分局攔截圍捕，並運用社群媒體推播力量，即時確認犯嫌犯案時特徵，以利圍捕。

學甲分局追蹤被搶的紅色轎車出現在台南關廟區，通報歸仁分局後，警方在關廟產業道路攔截到王嫌到案，尋獲失搶車輛。

有民眾將劫車影像上傳地方臉書社群，造成學甲居民恐慌，警方在4小時內合力將犯嫌查獲，並尋回失竊車輛，適時消弭民眾不安，在臉書社群上民眾也紛紛給警察的辛勞給予肯定。

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