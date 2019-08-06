穿山甲受傷落難 幸遇愛心父女獲救

2019-08-06 11:22

［記者陳賢義／台東報導］台東縣鹿野鄉瑞和村寶華部落1對黃姓父女，晚間相偕散步，眼尖發現路旁水溝綣縮一團不明物，蹲身細看竟是1隻受傷的穿山甲，父女倆不知如何是好，趕緊抱回放進鐵籠，報案求援，警方通報台東縣政府農業處協處，檢視傷勢後，送往屏東科技大學動物收容所收容。

「我和女兒散步時在水溝內檢到1隻受傷的穿山甲，不知道該怎麼辦，所以交到派出所」提著鐵籠登所求助，黃男一開口就讓值班警傻楞了一下，隨後起身查看這隻飽受驚嚇的落難穿山甲，研判是幼獸，尾部有遭夾斷的傷痕，立即聯絡農業處協處後續。畜保科人員抵達，研判傷勢可能是誤闖道路被汽機車壓輾掉溝，餘部位正常，後送屏東大收容療傷。

關山警分局表示，穿山甲為保育野動，個性膽小、行動緩慢、毫無攻擊性，遇危險會蜷縮成球狀防禦，但卻也因為這種特性，導致遭大量捕獵，現已面臨瀕臨絕種的地步；台東海岸山脈是穿山甲良好的棲息地，但因活動區域與村莊生活空間重疊，時有發生穿山甲與村民「偶遇」被拾獲的狀況。

關山警分局長潘仕能表示，穿山甲之所以遭到捕獵，起因為傳統中藥配方中，偏方認為鱗片有活血、打通經絡等保健功效，但至今一直都沒有科學能夠證明，但可悲的是，這鱗片就和犀牛角的盜獵一樣，成分與人類的指甲近乎相同，由角質構成的身體組織，浸泡中藥毫無意義，籲民切勿捕獵買賣，以免觸法。

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