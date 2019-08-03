裸拍風再起！知名景點遭美魔女M字腿攻陷

2019-08-03 06:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕裸拍風再起！包括新竹看海公園在內的許多國內知名休憩景點，近來遭裸拍族亂入，有美魔女大白天踩高跟鞋四處裸拍，不僅露奶還暴露私處，並將這些照片PO上網路論壇供會員欣賞，引發民眾議論。

有網友發現，近來全台知名風景區都有裸拍族亂入，包括台中美術館、彰化王功海岸，甚至南投信義鄉東埔哈比蘭明隧道，都有美魔女穿薄紗，蹲在隧道中線車道使出M字腿，或站在隧道護欄旁直接露3點，視路過人車於無物。

不僅如此，裸拍族也入侵民風淳樸的新竹縣市知名景點，包括東門城、看海公園、新竹縣橫山鄉大山背客家人文生態館，裸拍族的標準行頭如薄紗、蕾絲網襪與丁字褲都有，有的則只在外套件大衣，白天一到景點就全部解放，三點全露。

警方私下表示，許多裸拍照出自某台灣情色論壇，會員有好幾萬人，需經多重審核才能入會，且瀏覽權也有限制，需不斷上傳各種自拍、裸拍照片或性愛影片，才能累積積分獲取更多權限，內容越重鹹的，就需越高權限才能看到。

警方表示不少民眾檢舉此事傷風敗俗，但經網路巡邏發現其IP都架在國外，查緝有難度，然警方提醒把裸照上傳到網路，恐涉刑法「散布猥褻」物品罪嫌，公然裸拍也違反社會秩序維護法，呼籲裸拍族節制。

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