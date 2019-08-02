唐朝皇帝醉遊分隔島「李世民」：名字講出來你會嚇到

2019-08-02 23:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名男子酒後跑到分隔島上閒晃，因深夜視線不佳險象環生，路過民眾看傻眼急報案，警方趕往勸導，查證身分時，男子先是說「講出來你會嚇到啦（台語）！」接著說名字是「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」警方半信半疑，一查才發現只是諧音而已，男子卻一臉正經滿臉驕傲樣，讓處理員警又好氣又好笑，最後通知家屬帶回，結束這場街頭鬧劇。

據了解，這名男子上月底凌晨疑似酒醉後，竟直挺挺站在北區崇德路與北興街口的分隔島上，不顧往來車輛呼嘯而過，正值深夜時段，視線不佳，險象環生，路過民眾見狀報案。此時，第二分局永興派出所警員盧澤賢、王姵勛、實習生周亭妙剛好巡邏行經，大老遠就看到男子在分隔島上來回穿梭。

員警擔心男子是要違規穿越馬路，放慢速度到場勸導，沒想到靠近時，眼神迷離的男子竟然對警方行舉手禮， 顯然是喝「ㄎ一ㄤ」了，警方趕緊下車查看，男子索性一屁股坐在分隔島上，架式十足地似乎把馬路當成自己的家，警方立即攙扶他到路旁休息，隨即聞到男子身上散發濃濃酒氣。

查證男子身分過程中，員警問他，「請問貴姓大名？」，未料男子說，「講出來你會嚇到啦（台語）！」接著說自己的名字是「李世民，唐朝皇帝，厲害啦！」警方半信半疑，一查才發現是諧音，並非同名同姓，但56歲的呂男卻一臉正經滿臉驕傲樣，令處理員警又好氣又好笑。

員警見呂男對答如流意識還算清楚，但仍通知家屬來帶回，期間也再三叮囑不可以再跑到馬路上，要乖乖待在椅子上休息等待家人，男子也點頭說「OK啦！」終於結束這場街頭鬧劇。

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